Российский парламентарии в первом чтении приняли законопроект, направленный на ускорение и упрощение госзакупок. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.

В работе над новым документом были учтены предложения субъектов РФ. В частности, законопроектом разрешается продлевать сроки исполнения государственных и муниципальных контрактов не более чем на 10%.

Также предлагается упростить закупки для учреждений, реализующих молодёжную политику. На один год планируется продлить антикризисные меры в части изменения существенных условий контрактов на основании решений правительства РФ, высшего исполнительного органа субъекта РФ и местной администрации.

Кроме того, в законопроекте говорится о сокращении сроков проведения торгов для объектов с начальной ценой до 300 млн рублей и до 2 млрд рублей в сфере строительства.

«Этим законопроектом мы дополнительно поддержим, на мой взгляд, субъекты малого и среднего предпринимательства, укрепим защиту от недобросовестной конкуренции, повысим ответственность участников закупки, которые представляют недостоверные сведения», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.