На заседании комитета по местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Законодательного Собрания Владимирской области депутаты рассмотрели вопрос финансовой поддержки местных бюджетов на 2027–2029 годы. О параметрах межбюджетных трансфертов рассказала первый заместитель министра финансов региона Елена Путова.

Согласно проекту, общий объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на ближайшие три года составит более 131 млрд рублей. В 2027 году этот показатель — 46 млрд рублей. Из них 9,8 млрд рублей составят дотации, значительная часть которых будет распределена по двум направлениям: на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и на сбалансированность местных бюджетов.

Ключевая особенность межбюджетных расчётов в ближайшие годы — работа в новых условиях после завершения муниципальной реформы и перехода к одноуровневой системе местного самоуправления. Это значит, что регионам и муниципалитетам предстоит выстраивать финансовые отношения по-новому, и от того, насколько эффективно это будет сделано, зависит стабильность местных бюджетов.

Для жителей за этими цифрами стоит многое. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности позволяют сократить разрыв между богатыми и бедными территориями — чтобы даже в отдалённых районах люди получали базовый набор услуг. А средства на сбалансированность помогают местным властям закрывать текущие расходы без риска оказаться в долговой яме.

— Финансовая поддержка местных бюджетов остаётся приоритетом региональной политики, — отметила Елена Путова.