Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местных жителей о нарушении жилищного законодательства. В результате надзорное ведомство добивается обеспечения семьи с ребёнком-инвалидом жилым помещением во внеочередном порядке.

Установлено, что еще в феврале 2025 года семья заявителей была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилье. Поскольку их несовершеннолетний ребёнок страдает тяжёлой формой хронического заболевания, включённого в соответствующий перечень, и является инвалидом, семья подлежала обеспечению жильём вне очереди.

Однако, несмотря на неоднократные обращения в орган местного самоуправления, жилое помещение заявителям так и не предоставили.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе администрации Суздальского района. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.