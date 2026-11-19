Заместитель прокурора города Владимира утвердил обвинительное заключение в отношении 23-летнего жителя Удмуртской Республики. Молодого человека обвиняют в мошенничестве, совершённом в крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, мужчина исполнял в преступной группе роль курьера: по указанию кураторов он забирал у обманутых граждан деньги и передавал их организаторам. В июне текущего года соучастники позвонили жительнице областного центра и под предлогом необходимости декларирования всех сбережений убедили её передать курьеру 650 тысяч рублей.

27 июня обвиняемый встретился с потерпевшей в городе Балашиха Московской области, где, назвав кодовое слово, забрал у пенсионерки деньги. Однако уехать далеко ему не удалось — в тот же день злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Ущерб потерпевшей полностью возмещён. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Балашихинский городской суд Московской области.