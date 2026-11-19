В областной клинической больнице Владимира впервые провели две процедуры радиочастотной аблации — современного способа лечения аритмии без разрезов. Суть метода в том, что высокочастотные радиоволны точечно «прижигают» проблемные участки сердца, устраняя причину сбоя сердечного ритма.

Операции выполнил заместитель главного врача по сердечно-сосудистой хирургии Антон Андреев вместе с аритмологом, кандидатом медицинских наук Михаилом Хлыниным из Томска.

Проблема для региона очень серьёзная: больше 275 тысяч жителей Владимирской области стоят на учёте с болезнями сердца и сосудов. При аритмии предсердия перестают нормально сокращаться, в них образуется тромб — это может закончиться инсультом. И если раньше такие болезни встречались в основном у людей после пятидесяти, то теперь их находят даже у школьников.

Современные методы позволяют в ряде случаев вернуть человека к активной жизни всего за одну процедуру — уже на второй день после неё пациент может заниматься спортом и физической работой.

«Мы выходим на новый уровень кардиологической помощи. В новом году планируем провести около 200 таких операций. Они делаются бесплатно, по полису ОМС. Многим пациентам это позволит решить проблемы со здоровьем, не выезжая в Москву или Санкт-Петербург», — рассказала главный врач ОКБ Ольга Добрынина.

В будущем в больнице планируют проводить и операции на открытом сердце — шунтирование, замену и ремонт клапанов.