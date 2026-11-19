17 ноября во Владимирском областном дворце культуры и искусства прошел четвертый молодежный профориентационный форум «Время IT», собравший более 500 школьников и студентов колледжей со всего региона. Молодые люди смогли посетить лектории и мастер-классы, принять участие в викторинах и деловых играх, чтобы глубже погрузиться в мир цифровых профессий. Одним из спикеров форума стала HR-бизнес-партнер филиала «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях Дарья Кулакова. Во время сессии «Карьерные стратегии в ИТ» она рассказала слушателям о работе в компании, действующих программах поддержки молодых специалистов и тех карьерных возможностях, которые готов предоставить провайдер. К слову, сегодня «Ростелеком» приглашает молодых специалистов начать профессиональный путь в компании уже во время учебы.

Дарья Кулакова, HR-бизнес партнер филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«“Ростелеком“ сегодня — это не просто интернет-провайдер, это компания, предлагающая решения в сфере цифровизации, облачных технологий, кибербезопасности, искусственного интеллекта. Нам нужны специалисты, которые умеют работать с данными, программировать, создавать и обучать нейросети, разрабатывать умные продукты и обеспечивать безопасность ресурсов. Среди участников форума наверняка есть молодые люди, которых интересуют эти направления. Благодарим организаторов за возможность напрямую пообщаться с будущими коллегами!»

Помимо общения с работодателями, участники смогли ознакомиться с устройствами и цифровыми решениями, разработанными владимирскими учеными. Они были представлены на выставке «Научно-образовательный и индустриальный потенциал ИТ-сферы региона». Центральным экспонатом стал уникальный симулятор для подготовки пилотов БПЛА, созданный преподавателями и студентами Муромского института Владимирского государственного университета.

Максим Байрак, генеральный директор ООО «ЭлРос», председатель IT-комитета Владимирского областного отделения «Опоры России», член межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта при правительстве Владимирской области:

«ИТ во Владимирской области — это состоявшаяся отрасль: сильные ИТ-компании, рабочие места и понятные траектории карьерного роста. Не хватает лишь одного, но самого главного — диалога между работодателем, образовательным учреждением и студентом. Форум “Время IT“ как раз и нацелен на то, чтобы объединить на одной площадке тех, кому нужны высококлассные специалисты, и тех, кто их готовит. Уверен, что подобные встречи помогают молодежи определиться с перечнем компетенций, необходимых для работы в ИТ, а бизнесу и образованию — наметить пути партнерства в области профподготовки».

Организаторы форума «Время IT» — министерство образования Владимирской области и Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой.

Подробную информацию о «Ростелекоме» можно получить на официальном сайте компании.

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ПАО Ростелеком.

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