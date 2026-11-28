Во Владимирской области ночью 28 ноября действовал режим беспилотной опасности. Предупреждение было объявлено в 22:43 (мск) 27 ноября, отбой прозвучал в 08:08 28 ноября. Об этом сообщает региональное управление РСЧС.

Жителям рекомендовали оставаться в помещении и не подходить к окнам либо пройти в укрытие. Тем, кто находился на улице или в автотранспорте, советовали укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Спасатели напоминали о запрете съёмки БПЛА и работы ПВО. При обнаружении беспилотника или его частей запрещено приближаться к ним — о находке следует немедленно сообщить по единому номеру 112.

Утром режим беспилотной опасности был снят. Угроза для жителей региона на данный момент миновала.