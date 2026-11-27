В деревне Ознобишино Селивановского муниципального округа ликвидирован пожар в частном доме. Возгорание зафиксировали 27 ноября 2026 года в 08:43 — сообщение поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области.

К моменту прибытия пожарно‑спасательных подразделений Селивановского гарнизона дом горел открытым пламенем. Площадь пожара составила 240 кв. м. С огнем справились силами 9 спасателей и 4 единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Главное управление МЧС по Владимирской области напоминает: при пожаре нужно звонить по номерам «01» (со стационарного телефона), «101» или «112» (с мобильного). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

