Утром 25 ноября, в разгар снегопада, который принес в регион балканский циклон Wilka, во Владимире образовались серьезные автомобильные заторы. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 08:30, движение оказалось затруднено в центре города и на ключевых въездах и мостах.

Наиболее сложная ситуация сложилась на проспекте Ленина, Лыбедской магистрали, на улицах Горького, Куйбышева и на Большой Нижегородской.

Причина пробок — сильный снег, метель и гололедица, из-за которых существенно снижается видимость и увеличивается тормозной путь. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, на улицах — более 30 единиц спецтехники, однако интенсивный снегопад не дает быстро расчистить магистрали.

Кроме того, в областном центре уже зафиксировано несколько автомобильных аварий. Автомобилистам рекомендуют по возможности отложить поездки на личном транспорте, воспользоваться общественным или заложить дополнительное время на дорогу, а также строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.