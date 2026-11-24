Утром 24 ноября на 35-м километре трассы 17К-2 «Муром — Волга» в районе округа Муром произошло столкновение двух транспортных средств.

Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области в 09:05.

На месте работали сотрудники МЧС России совместно с поисково-спасательным отрядом — им потребовалось провести деблокировку пострадавшего из повреждённого автомобиля.

Всего к ликвидации последствий аварии привлекались 15 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России — 6 человек и 2 единицы техники.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.