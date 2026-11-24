На Владимирскую область надвигается балканский циклон Wilka — в ближайшие 2 дня регион накроют метель, сильный ветер и гололедица на дорогах. Чтобы не допустить транспортного коллапса, все коммунальные и дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы.

За последние 5 лет для зимнего содержания дорог в регионе закупили 350 единиц спецтехники — ее распределили между муниципалитетами и областной компанией ДСУ‑3. Власти уверены, что этого парка хватит, чтобы сохранить комфорт и безопасность жителей даже в самые снежные дни.

Ответственность за уборку распределена четко: муниципалитеты отвечают за местные дороги, федеральные трассы — за ФКУ Упрдор «Россия» и ГК «Автодор», а часть направлений закреплена за ДСУ‑3. В этом сезоне предприятие продолжит обслуживать 120 км трассы от Пенкино до Нижнего Новгорода. Для борьбы с непогодой заготовлено 37 000 тонн песко‑соляной смеси, а на линию готовы выйти до 38 единиц техники — от КДМ и грейдеров до роторных снегоочистителей, тракторов, экскаваторов и погрузчиков. Среди них — 15 новых машин, которые помогут эффективнее расчищать проезжую часть. Трассы будут патрулировать круглосуточно.

Водителям настоятельно рекомендуют учитывать прогноз: снизить скорость, держать увеличенную дистанцию и по возможности отказаться от дальних поездок. Безопасность на дороге — главный приоритет.