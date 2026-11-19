Тридцатичетырёхлетняя устроительница детских торжеств из Гусь-Хрустального окажется на скамье подсудимых. Во время проводимого ею мероприятия 10-летний ребёнок получил повреждение глаза из-за попадания лазерного луча в ходе одного из конкурсов. Обстоятельства инцидента подробно раскрыли представители прокуратуры Владимирской области.

Празднование дня рождения организовали в игровой зоне одного из местных торговых центров. Сценарий события стилизовали под вселенную «Гарри Поттера», включив в программу состязание, где детям предлагалось прокалывать воздушные шарики с помощью лазера. В разгар этой забавы опасный луч угодил прямо в глаз одному из гостей.

Следственные органы выяснили, что использовавшийся прибор не имел сертификатов и документов, гарантирующих безопасность его эксплуатации. При этом малолетних участников даже не снабдили индивидуальными защитными средствами. Конкурс вела нанятая организатором на словах девушка-аниматор, не имевшая никакой профильной подготовки и допуска для работы с подобной аппаратурой.

Уголовное производство открыли по итогам проверки надзорного органа. Горожанку обвинили в оказании потребительских услуг, не отвечающих обязательным нормам безопасности для жизни и здоровья граждан. Данное правонарушение подпадает под действие части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ.

Заместитель межрайонного прокурора Гусь-Хрустального утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Собранные материалы следствия направлены на рассмотрение по существу в Гусь-Хрустальный городской суд. Судебной инстанции предстоит проанализировать степень ответственности устроительницы праздника и всесторонне изучить детали случившегося.