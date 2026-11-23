Очередная авария в областном центре — на этот раз на Лыбедской магистрали во Владимире. Кадры с места происшествия появились в паблике «Подслушано автомобилистов Владимир» около часа назад.

На опубликованных фотографиях видно, как на мокром асфальте стоит белый автомобиль с сильно смятым передом. Рядом дежурит машина полиции с включенными проблесковыми маячками, участок огорожен оранжевыми конусами.

Подробности аварии и информация о пострадавших уточняются.

Стоит отметить, что погода в регионе стремительно портится. Ранее в этот же день серьёзное ДТП произошло на федеральной трассе М-7 у деревни Хохлово в Камешковском районе — там пострадавшего пришлось деблокировать спасателям.

А по данным синоптиков, в период с 12 часов 24 ноября и до конца суток 25 ноября во Владимирской области ожидается снег, местами сильный, ветер с порывами до 17 м/с. На дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим — гололед и мокрый снег заметно усложняют управление транспортом.