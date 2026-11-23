Во Владимирской области с начала года единовременную выплату при рождении третьего или последующего ребенка оформили 529 человек. Мера поддержки рассчитана на молодые семьи: выплату может получить один из родителей, если соблюден ряд условий.

Так, оба супруга либо единственный родитель должны быть гражданами РФ и проживать в регионе, а их возраст — не превышать 35 лет. Важное условие — обратиться за выплатой нужно не позднее 6 месяцев со дня рождения малыша. При этом ребенок должен быть рожден после 1 января 2025 года.

