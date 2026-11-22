Во Владимирской области арбитражный суд удовлетворил иск местного института к поставщику. С компании взыскали 52,2 млн рублей невозвращённого аванса, 16,53 млн рублей неустойки и расходы на госпошлину — в общей сложности около 68,7 млн рублей.

Речь о договоре от 22 ноября 2024 года. Институт заказал два электроэрозионных проволочно-вырезных станка — MAKINO U3 и MAKINO U6 — с монтажом, пусконаладкой, изготовлением приёмо-сдаточных деталей и инструктажем специалистов. Цена договора с учётом дополнительных соглашений составила 58 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счёт федеральной субсидии по заданиям Минпромторга в рамках гособоронзаказа.

Был перечислен аванс — 52,2 млн рублей (90 % цены договора). Однако в установленный срок (не позднее шести месяцев с момента получения аванса) поставщик оборудование не передал. Летом 2026 года институт в одностороннем порядке отказался от договора и потребовал вернуть деньги и уплатить неустойку (0,1 % от суммы за каждый день просрочки). Требования остались без удовлетворения, после чего институт обратился в суд.

В письменном отзыве ответчик ссылался на обстоятельства, мешавшие исполнению обязательств, и просил снизить неустойку по статье 333 Гражданского кодекса. Суд эти доводы отклонил: внешнеэкономические санкции сами по себе не освобождают от ответственности — договор заключался уже в условиях их действия, поэтому коммерческая организация должна была предвидеть предпринимательские риски. Доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения ответчик не представил.