Днем 23 ноября на федеральной трассе М-7 «Волга» в Камешковском районе Владимирской области произошло серьёзное ДТП с пострадавшим. Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области в 12:01.

Авария случилась на 13-м километре магистрали, у деревни Хохлово. По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства. В результате удара одного из участников зажало в салоне — сотрудникам МЧС России пришлось проводить деблокировку пострадавшего, чтобы извлечь его из покорёженного автомобиля.

В ликвидации последствий аварии участвовали 13 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России — 2 человека и 1 единица техники.

Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.