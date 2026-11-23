Стали известны подробности серьезной аварии в Камешковском районе, где спасателям ранее пришлось деблокировать пострадавшего из покореженного автомобиля. Госавтоинспекция сообщила предварительную картину происшествия.

По уточненным данным, ДТП произошло 23 ноября около 12:00 на 19-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь в направлении Владимира, при выполнении разворота налево с правой обочины не предоставил преимущество автомобилю «Мерседес-Бенц», который двигался в попутном направлении. За рулем иномарки находился водитель 1987 года рождения.

В результате столкновения пострадали четыре человека. Госпитализированы водитель «Лады Ларгус» 1975 года рождения, его пассажирка того же года рождения, а также пассажир «Мерседес-Бенц» 1964 года рождения. Еще один пассажир иномарки, 1924 года рождения, направлен на амбулаторное лечение.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.