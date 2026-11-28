Во Владимирской области произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание случилось в деревне Ознобишино Селивановского муниципального округа.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области 27 ноября 2026 года в 08:43. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения Селивановского гарнизона.

К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение дома.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС России.

Причины возгорания устанавливаются.