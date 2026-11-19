УФСБ России по Владимирской области совместно с СУ СК и оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД региона пресекли противоправную деятельность бывшего руководителя ОМВД по Собинскому району.

По данным следствия, в 2022–2024 годах должностное лицо, руководствуясь корыстными побуждениями, давало подчинённым незаконные указания не проводить проверки в отношении депутата Совета народных депутатов Собинского района Николая Малышева, который сейчас лишён полномочий и обвиняется по ряду статей УК РФ, в том числе за использование рабского труда на автомойке и мошенническое хищение миллиона рублей у участника СВО.

На днях в отношении бывшего начальника полиции возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Фигуранта задержали по месту жительства, после чего суд заключил его под стражу.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.