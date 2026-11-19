Проект регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов стал главной темой заседания комитета по вопросам образования, культуры, спорта, молодёжи и СМИ. Депутаты рассмотрели, сколько средств предусмотрено для каждой отрасли и на что они будут направлены.

На сферу образования предусмотрено 33,3 млрд рублей. Значительная часть средств пойдёт на финансирование детских садов и школ, а также на повышение уровня оплаты труда педагогов. Приоритетом бюджета остаётся создание безопасных и комфортных условий для учеников — чтобы дети учились в современных классах, а не в зданиях, требующих ремонта. Регион наращивает поддержку профильного обучения: увеличено финансирование кадетских и инженерных классов. Продолжится работа по модернизации лагерей «Олимп» и «Белый городок», субсидии получат центр «Авангард» и ресурсный центр добровольчества.

На развитие культуры в следующем году направят 3,5 млрд рублей. Эти средства позволят повысить зарплаты работникам отрасли, а также провести ремонт в муниципальных учреждениях и закупить необходимое оснащение. Для многих сельских домов культуры ремонт — долгожданное событие, ведь годами здания не видели обновления.

На физическую культуру и спорт выделят почти 1,7 млрд рублей. Часть средств направят на капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва по боксу во Владимире, реконструкцию объектов спортивного комплекса «Торпедо», а также на строительство модульных спортзалов и современных «умных» площадок. Это значит, что заниматься спортом станет комфортнее и безопаснее — и в городе, и в районах области.

Депутаты подробно обсудили каждую статью расходов и задали вопросы представителям профильных ведомств. Все предложения будут проанализированы в комитетах, а затем учтены при рассмотрении бюджета в двух чтениях.