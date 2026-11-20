Днем 19 ноября в деревне Новофетинино Кольчугинского муниципального округа произошел пожар в частном жилом доме на улице Первой. Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области около 12:15.

На место были направлены пожарно-спасательные подразделения Кольчугинского гарнизона. К моменту прибытия расчетов дом был охвачен открытым огнем. Пожар удалось ликвидировать на площади 150 квадратных метров.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. В тушении участвовали две единицы техники и пять человек личного состава МЧС России. Причины возгорания устанавливаются.