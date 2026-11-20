С 23 ноября 2026 года во Владимире изменится расписание движения отдельных вечерних рейсов пяти городских автобусных маршрутов. Изменения вводятся для улучшения транспортного обслуживания населения.

Так, автобус маршрута № 4С, отправляющийся от микрорайона Полянка в 22:25 и следующий от улицы Безыменского через улицу Горького, теперь будет ехать от площади Ленина до остановки «НИКТИД».

На маршруте № 16С появится дополнительный рейс с отправлением от остановки «ул. 3-я Кольцевая» в 22:00 через проспект Ленина до «Садовой площади».

Движение автобусов маршрута № 18С с отправлением от микрорайона Лесной в 22:00, 20:40, 21:20 и 22:30 продлят от остановки «Владимирский химический завод» через улицы Мира и Горького до остановки «ул. Гастелло».

Маршруты № 21С (отправление от мкр. Энергетик в 21:16, 22:10 и 23:00) и № 29С (в 20:36, 21:00, 21:17, 21:42 и 23:00) продлеваются от остановки «площадь Победы» через улицу Чайковского и проспект Строителей до остановки «ул. Белоконской».