На заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской области депутаты рассмотрели расходы на две ключевые сферы — медицину и социальную поддержку. О проекте областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов рассказала первый заместитель министра финансов региона Елена Путова.

На здравоохранение в следующем году предусмотрено почти 22 млрд рублей. На социальную политику — почти 29 млрд рублей. В сумме это более 50 миллиардов, и за этими цифрами стоит забота о здоровье и благополучии жителей области.

В сфере здравоохранения продолжится программа модернизации первичного звена. Это значит, что поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты получат новое оборудование, а где-то пройдёт и капитальный ремонт. Отдельно заложены средства на закупку запасных частей — чтобы техника не простаивала в ожидании ремонта.

Пройдёт ремонт помещений службы скорой помощи во Владимире, Муроме и Коврове. Для пациентов это означает, что помощь будет приходить быстрее, а условия работы медиков станут комфортнее. На покупку новых автомобилей скорой помощи за три года направят более полумиллиарда рублей. Обновление парка машин — это не просто красивые новые автомобили, это скорость реакции и возможность спасти больше жизней.

В социальной политике приоритетом остаётся поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, многодетных семей, людей старшего возраста. Все социальные выплаты будут проиндексированы. Это значит, что размер пособий и компенсаций вырастет — и для многих семей это станет реальной поддержкой в условиях растущих цен.

Депутаты подробно обсудили каждую статью расходов и задали вопросы представителям профильных ведомств. Все предложения будут проанализированы в комитете, а затем учтены при рассмотрении бюджета в двух чтениях.

— Бюджет сохраняет социальную направленность, и это главное, — отметила Елена Путова.

Впереди — рассмотрение проекта в двух чтениях. И от того, насколько качественно будет проведена эта работа, зависит, как средства будут распределены и как они будут работать на местах. Пока же очевидно: регион делает ставку на поддержку людей — и в медицине, и в социальной сфере. А значит, есть основания рассчитывать, что перемены к лучшему почувствуют многие жители области.