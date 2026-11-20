На заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания Владимирской области депутаты изучили проект регионального бюджета на ближайшие три года. Основные параметры представил министр финансов Максим Васенин. Речь шла о двух важных направлениях — поддержке сельхозпроизводителей и охране окружающей среды.

На развитие агропромышленного комплекса в 2027 году заложено почти 2 млрд рублей. Больше половины этих средств направят на целевую поддержку сельхозпроизводителей, в том числе на обновление материально-технической базы. Это значит, что фермеры и крупные хозяйства смогут закупить новую технику, обновить оборудование и повысить эффективность производства. В условиях, когда сельское хозяйство требует всё больше вложений, такая поддержка особенно важна.

Продолжится системная работа по борьбе с борщевиком Сосновского. В будущем году на эти цели направят более 40 млн рублей. Кроме того, запланировано проведение исследований для повышения эффективности этих работ. Борщевик — опасное растение, которое не только захватывает сельхозземли, но и может вызывать серьёзные ожоги у людей. И то, что на борьбу с ним выделяются средства и проводятся исследования, говорит о серьёзном подходе к проблеме.

Ещё одна важная статья расходов — обустройство контейнерных площадок в частном секторе. Планируется ежегодно выделять по 25 млн рублей на эти цели. Для жителей частных домов это означает, что вывоз мусора станет более организованным, а улицы — чище. Ведь часто именно в частном секторе проблема с мусором стоит особенно остро.

Депутаты подробно обсудили каждую статью расходов и задали вопросы представителям профильных ведомств. Все предложения будут проанализированы в комитете, а затем учтены при рассмотрении бюджета в двух чтениях.

— Бюджет учитывает нужды сельхозпроизводителей и экологии, — отметил Максим Васенин.

Впереди — рассмотрение проекта в двух чтениях.