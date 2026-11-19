По результатам прошедших девяти месяцев текущего года объёмы кредитования жителей Владимирской области показали рост на 23%, в то время как совокупный объём банковских вкладов в регионе увеличился на 12%, согласно подсчётам Банка России.

В абсолютном выражении показатели распределились следующим образом.

• на депозитных счетах граждане аккумулировали 468,1 миллиарда рублей;

• в виде заёмных средств населению было выдано 143,2 миллиарда рублей.

Суммарный объём потребительских кредитов, оформленных жителями области в 2026 году, перешагнул рубеж в 120,9 миллиарда рублей, что на 21% превышает данные за тот же период предшествующего года. Из указанного объёма около 78 миллиардов рублей, или приблизительно 65% совокупных выдач, пришлось непосредственно на кредитные карты.

Приобретение личного транспорта в долг также пользуется заметной популярностью у жителей региона. На покупку машин за прошедшие девять месяцев жители Владимирской области оформили автокредиты на общую сумму свыше 12,2 миллиарда рублей. Прирост в сегменте целевых автомобильных займов составил 22%.

Увеличение объёма банковских обязательств граждан представители Банка России связывают с мерами денежно-кредитной политики по смягчению и удержанию ключевой ставки на умеренном уровне, благодаря чему условия кредитования остаются доступными для заёмщиков.

«Когда ключевая ставка снижается, финансовые ресурсы становятся доступнее, а процентные ставки по займам и сберегательным продуктам опускаются. Население реже откладывает запланированные приобретения, активнее совершает покупки и обращается за кредитами. Вместе с тем многие граждане продолжают накапливать средства: доходность депозитов остаётся привлекательной и превышает уровень инфляционных ожиданий. При текущей годовой инфляции около 7% кредитные организации предлагают доходность на уровне 12–13% годовых. Соответственно, начисленный по депозиту доход компенсирует рост потребительских цен, позволяя вкладчикам сохранить сбережения и получить чистую прибыль», — прокомментировала ситуацию руководитель владимирского отделения Банка России Татьяна Сидорова.