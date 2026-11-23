Делегация Владимирской области участвует в Международном муниципальном форуме, который проходит в Национальном центре «Россия». Главная тема — межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество: участники обсуждают развитие местного самоуправления, делятся опытом и ищут рабочие решения.

Возглавляет делегацию губернатор Александр Авдеев. Вместе с ним в форуме участвуют первый заместитель главы региона Дмитрий Лызлов, а также руководители муниципалитетов — из Владимира, Коврова, Суздаля и ряда округов (Александровского, Гороховецкого, Камешковского, Киржачского, Петушинского, Собинского и др.).

В программе — свыше 70 тематических сессий. В частности, Александр Авдеев выступит на сессии «Экономика наследия малых городов: механизмы капитализации и привлечения инвестиций».