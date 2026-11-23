Законодательное собрание Владимирской области подвело итоги по значимым законам, принятым в 2026 году. Как отметила председатель областного парламента Ольга Хохлова, в числе ключевых решений — новые меры поддержки участников СВО и их семей, многодетных граждан, а также детей-сирот.

Одно из важных решений — учреждение новой региональной награды, медали «За содействие специальной военной операции». Ею будут поощрять граждан и организации за волонтёрскую и благотворительную деятельность, гуманитарную помощь, связанную с проведением СВО, а также за поддержку её участников, ветеранов и членов их семей. Таким образом, власти отмечают тех, кто вносит реальный вклад в общее дело.

Кроме того, право на внеочередное бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства предоставлено семьям, проживающим в области не менее пяти лет, при рождении трёх и более детей одновременно. Это серьёзная поддержка для многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Право на бесплатный участок для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества получили также женщины со званием «Мать-героиня», проживающие в регионе не менее пяти лет. Кроме того, такое право появилось у граждан, проходящих военную службу в подразделениях войск беспилотных систем ВС РФ не менее года и заключивших контракт после 1 марта 2026 года через военкомат Владимирской области или пункт отбора во Владимире. Для них требование к сроку проживания в регионе не применяется.

С 1 сентября 2026 года студенты из многодетных семей, обучающиеся очно в колледжах региона и в Муромском государственном педагогическом институте, получили право на бесплатное одноразовое горячее питание — обед — за счёт областного бюджета. Для многих семей это станет реальной помощью в непростых экономических условиях.

С 1 марта 2027 года для работодателей с численностью работников 100 и более человек вводится квота в размере 1% от среднесписочной численности на приём завершивших военную службу участников СВО. С 1 сентября 2027 года устанавливается административная ответственность за неисполнение этой обязанности. Это значит, что бизнес будет обязан трудоустраивать ветеранов — и за отказ от этого придётся отвечать.

Ещё одна мера касается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: им предоставляется единовременная выплата из областного бюджета на приобретение жилья в собственность. Преимущественное право на неё получат лица из числа участников СВО и участников отражения вооружённого вторжения на территорию РФ.

— Все эти меры направлены на поддержку тех, кто в ней нуждается больше всего, — отметила Ольга Хохлова.