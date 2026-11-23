Управление гражданской защиты Владимира предупреждает об опасности выхода на первый лед. В период ледообразования любой водоем — зона риска: тонкий лед не выдержит даже ребенка. Выезд транспорта на лед запрещен — пересекать водоемы можно только по оборудованным переправам.

Безопасная толщина льда: для одного человека — не менее 7 см, для катка — от 12 см, для пешей переправы — от 15 см. Прочность можно оценить по цвету: голубой и зеленый — надежные, белый — в 2 раза слабее, серый, матово‑белый или желтый — самые опасные. Проверять лед ударами ноги категорически запрещено.

Родителей просят не оставлять детей у водоемов и напоминать им о правилах безопасности. При ЧП звонить по номеру 112.