МТС с помощью платформы цифровой безопасности «Защитник» проанализировала, кому чаще всего поступали нежелательные звонки в регионах России с начала 2026 года. Во Владимирской области злоумышленники в каждом шестом случае пытались обмануть человека, используя серию звонков и представляясь сотрудниками разных организаций.

По данным аналитиков «Защитника», на многоступенчатые схемы во Владимирской области приходится около 17% выявленных случаев. Схожая ситуация наблюдается и в других регионах Центральной России: в Рязанской области доля таких схем составляет около 18%, в Тульской — 16%, а в Ивановской приближается к одной пятой.

Всего с начала года сервис «Защитник» заблокировал во Владимире почти 16 млн нежелательных звонков. По этому показателю город вошёл в тройку лидеров Центрального федерального округа, уступив только Москве и Рязани. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заблокированных вызовов сократилось почти на треть. Чаще всего владимирцам звонили банки и финансовые организации, коллекторы, а также представители рекламных и исследовательских компаний.

«Телефонные мошенники становятся все изобретательнее. Теперь они всё чаще пытаются обмануть человека не за один разговор, а с помощью целой цепочки звонков. Например, сначала представляются сотрудниками одной организации, а затем подключают к разговору якобы специалистов другой. Так злоумышленники создают видимость достоверности происходящего и стараются усыпить бдительность человека. Поэтому сегодня особенно важно не просто блокировать подозрительные номера, но и распознавать подобные схемы обмана. Для этого мы используем технологии искусственного интеллекта, которые помогают выявлять нежелательные вызовы и защищать абонентов от телефонных мошенников», — директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.