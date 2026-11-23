Во Владимире состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Почётными гостями мероприятия стали губернатор Александр Авдеев, председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Айтуган Текегалиев и его заместитель Анатолий Монастырский.

Обращаясь к участникам торжества, Ольга Хохлова подчеркнула, что регион по праву гордится своими аграриями. Среди них немало трудовых династий — Монастырские, Емелины, Трутневы и многие другие. Эти семьи передают любовь к земле из поколения в поколение, и именно на таких людях держится сельское хозяйство.

Особый акцент спикер парламента сделала на привлечении молодых специалистов.

— Для устойчивого развития села необходимы молодые и компетентные кадры. Чтобы они оставались работать на земле, депутаты постоянно совершенствуют нормативную базу. В прошлом году мы более чем в четыре раза увеличили объём мер поддержки для тех, кто начинает свой путь в сельском хозяйстве, — подчеркнула Ольга Хохлова.

Отдельные слова признательности прозвучали в адрес ветеранов отрасли. Эти люди передают свой опыт молодой смене, обеспечивая преемственность поколений. Без их знаний и мудрости невозможно представить современное сельское хозяйство.

Наградами Законодательного Собрания Ольга Хохлова отметила отличившихся работников агропромышленного комплекса. В их числе — механизаторы, животноводы, агрономы, работники перерабатывающих предприятий. Каждый из них внёс свой вклад в общий результат — в урожай, который попал на столы жителей области, и в продукты, которые отправляются в другие регионы.

Праздник получился тёплым и душевным. В зале собрались те, для кого земля — не просто работа, а призвание. И их труд был по достоинству оценён.