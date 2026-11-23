Прокуратура Владимирской области сообщает: только за последнее время трое жителей региона отдали мошенникам 6,7 млн рублей. 75‑летняя жительница Коврова поверила звонившему, представившемуся сотрудником правоохранительных органов: под предлогом проверки подлинности сбережений она сняла со счетов 4,1 млн рублей и несколько дней передавала деньги курьерам. Аналогично обманули 74‑летнюю жительницу Мурома (свыше 1,5 млн) и 86‑летнюю ковровчанку (1,1 млн). Также мошенники «зарабатывают» на фейковых инвестициях: 48‑летняя жительница областного центра перевела почти 2 млн, 47‑летняя муромичанка — 1,3 млн. Еще 300 тысяч лишился владимирец, заказавший двигатель через интернет.

Прокуратура призывает не доверять звонкам о «делах», «выплатах» и легком заработке, прекращать общение с незнакомцами и не переводить деньги. При подозрении на обман сразу звоните в полицию: 02, 102, 112.