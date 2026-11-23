Новый год — это время, когда даже маленькое чудо становится возможным. В преддверии праздника стартовала ежегодная акция «Ёлка желаний»: здесь сбываются мечты, а доброта становится делом.

Депутат Государственной Думы Игорь Игошин так говорит о важности этой акции: «“Ёлка желаний” — это не просто подарки, это вера ребёнка в то, что о нём помнят и его слышат. Такие проекты напоминают нам, что сила общества — в умении поддержать тех, кто особенно в этом нуждается. В этом году елка желаний пройдет уже в 9 раз. Ежегодно по всей стране мы исполняем мечты тысяч мальчишек и девчонок».

До 20 декабря на сайте сформируют круг мечтателей. Стать ими могут ребята от 3 до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации:

дети с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья или серьёзными заболеваниями;

сироты и дети без родительского попечения;

дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума;

дети из новых регионов и Белгородской, Курской и Брянской областей, пострадавшие от обстрелов или вынужденные покинуть свои дома;

дети из семей участников СВО.

Мечта может быть любой: и материальной (хоккейная клюшка, барабан, книга о любимом герое), и нематериальной (поездка в музей, встреча с интересным человеком). А если хочется сюрприза — исполнитель подберёт подарок, ориентируясь на увлечения ребёнка.

Как подать заявку и какие желания можно загадать — смотрите на ёлкажеланий.рф.

Как исполнить желание

С 5 декабря к акции смогут присоединиться исполнители: перейти к выбору детских желаний, которые они готовы воплотить в жизнь. Для этого потребуется зарегистрироваться на сайте https://xn--80aanbeohciex.xn--p1ai/ и выбрать понравившуюся заявку.