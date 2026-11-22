Итоги недели подвели в Министерстве региональной безопасности Владимирской области. Сводка акцентирует внимание на заметном увеличении числа сообщений о беспилотных летательных аппаратах: линия «112» приняла 83 таких обращения, что на 69,4% больше, чем неделей ранее.

Звонков в ФСБ стало 98 (+71,9%), в пожарную службу — 229 (+26,5%). Категория «Детская шалость» прибавила треть — 99 обращений (+73,7%). Меньше стало обращений в полицию — 1 581 (-1,6%), справочных вызовов — 2 263 (-7,7%), СМС-сообщений — 56 (-18,8%). Выросло и число звонков по линии ЖКХ — 117 (+19,2%).

За неделю жители Владимирской области позвонили на единый номер «112» 12 000 раз — на 6,9% меньше, чем неделей ранее. Из них 6 558 обращений пришлось на операторский персонал Центра обработки вызовов системы-112, который принял и обработал большую часть звонков.