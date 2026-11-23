Во Владимирскую область едет поезд Деда Мороза — на этот раз он остановится сразу в двух городах региона. Праздничный состав посетит Муром и Ковров, а билеты на посещение начнут продавать уже завтра.

Билеты на Муром поступят в продажу завтра, 24 ноября, в 9:00, на Ковров — в пятницу, 27 ноября, также в 9:00. Приобрести их можно на сайте РЖД. Сам поезд прибудет в Муром 24 декабря, а в Ковров — 27 декабря.

Гостей ждет яркая анимационная программа, а по билету можно будет отправиться на экскурсию по праздничному составу.