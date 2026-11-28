Прокуратура города Владимира провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов и выявила нарушения в одном из аптечных пунктов на территории ЗАТО город Радужный.

Установлено, что при входной группе в помещение аптеки не было кнопки вызова персонала, а на краях ступеней отсутствовали контрастные противоскользящие полосы, позволяющие слабовидящим людям идентифицировать препятствие.

По данным фактам прокуратура внесла руководителю юридического лица представление. В рамках его рассмотрения нарушения были устранены.

Кроме того, виновное должностное лицо на основании постановления прокурора привлечено к административной ответственности по статье 9.13 КоАП РФ («Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»).