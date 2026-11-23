Во Владимирской области объявлено экстренное предупреждение: с 12:00 24 ноября до конца суток 25 ноября регион накроет непогода. Синоптики прогнозируют снег, местами сильный, и ветер с порывами до 17 м/с. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

Из‑за погодных условий возрастает риск чрезвычайных ситуаций: возможны обрывы линий электропередачи и связи, аварии на объектах энергоснабжения, сбои в работе ливневых и водоотводящих систем, а также рост числа ДТП на трассах всех уровней.

Жителей и водителей просят проявить максимальную осторожность. Автомобилистам лучше отказаться от поездок за пределы населенных пунктов без острой необходимости. Если выезд неизбежен, важно соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом погоды, строго следовать ПДД и указаниям сотрудников ГИБДД. Не стоит парковать машины под старыми деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями.

При возникновении опасной ситуации незамедлительно звоните: со стационарного телефона — 01, с мобильного — 101. Единый номер экстренных служб — 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.