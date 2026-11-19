Правительство Владимирской области сообщило о достижениях учёных Муромского института ВлГУ.

Преподаватель Максим Коробов и аспирант Дмитрий Титаренко разработали симулятор для подготовки операторов беспилотников под названием «Комплексное решение для подготовки пилотов».

Этот симулятор предназначен для начального обучения кандидатов в войска беспилотных систем. По словам разработчиков, в программе предусмотрены 8 игровых локаций и 64 сценария.

Кроме того, в симуляторе реализованы режим поиска цели и интеллектуальный ИИ-бот, который может выполнять различные задачи в процессе подготовки курсантов и операторов БПЛА. Также в программе учтена реалистичная физика, которую можно настраивать под конкретный прототип беспилотника.

Разработчики уже передали результаты своей работы сотрудникам пункта отбора на контрактную службу во Владимире.

Одной из первых симулятор протестировала действующий военнослужащий войск беспилотных систем с позывным «Барс».

Она отметила высокую реалистичность, хорошую реакцию джойстика и гибкость настроек, а также указала на элементы, которые можно доработать для более эффективной подготовки кандидатов.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту во Владимире Максим Ксенз подчеркнул, что для дальнейшего тестирования и изучения симулятора будут привлекаться профильные специалисты.