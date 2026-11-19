Заместитель прокурора города Владимира подписал обвинительное заключение по уголовному делу 23-летнего уроженца Удмуртской Республики.

Дело фигуранта, обвиняемого в крупном мошенничестве в составе организованной преступной группы по части 4 статьи 159 УК РФ, рассмотрит Балашихинский городской суд Московской области.

Как полагают следователи, молодой человек выполнял функции курьера в структуре межрегионального преступного сообщества.

По указанию дистанционных кураторов пособник мошенников выезжал по адресам обманутых жертв и забирал у них наличные средства.

В июне 2026 года сообщники фигуранта вышли на связь с пожилой жительницей Владимира.

Аферисты убедили доверчивую пенсионерку в необходимости «задекларировать» свои накопления и отдать их назначенному доверенному лицу.

Двадцать седьмого июня 2026 года в подмосковной Балашихе обвиняемый произнёс секретный пароль и забрал у потерпевшей 650 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска взяли молодого человека с поличным прямо в день совершения преступления.

Во время предварительного следствия причинённый пожилой гражданке материальный ущерб удалось полностью компенсировать.

В ближайшее время судебная инстанция определит меру ответственности и строгость наказания для подсудимого.

Тем временем правоохранительные органы продолжают следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов криминальной схемы.