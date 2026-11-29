Во Владимирской области отменён режим беспилотной опасности. Об отбое рассказали в региональном управлении РСЧС. Тревога была объявлена сегодня около 02:04 по московскому времени.



При обнаружении беспилотника или его обломков спасатели просят не приближаться к ним и сообщать о находке по единому номеру 112.



Предыдущей ночью, 28 ноября, в регионе также действовал режим беспилотной опасности: предупреждение объявили в 22:43 мск 27 ноября, отбой прозвучал в 08:08 28 ноября.



Жителям рекомендуют оставаться в помещении и не подходить к окнам либо пройти в укрытие. Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, советуют укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. Спасатели напоминают о запрете съёмки беспилотников и работы ПВО.