Во Владимирской области отменён режим беспилотной опасности. Об отбое рассказали в региональном управлении РСЧС. Тревога была объявлена сегодня около 02:04 по московскому времени.
При обнаружении беспилотника или его обломков спасатели просят не приближаться к ним и сообщать о находке по единому номеру 112.
Предыдущей ночью, 28 ноября, в регионе также действовал режим беспилотной опасности: предупреждение объявили в 22:43 мск 27 ноября, отбой прозвучал в 08:08 28 ноября.
Жителям рекомендуют оставаться в помещении и не подходить к окнам либо пройти в укрытие. Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, советуют укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. Спасатели напоминают о запрете съёмки беспилотников и работы ПВО.
Во Владимирской области 29 ноября отменили режим беспилотной опасности
Во Владимирской области отменён режим беспилотной опасности. Об отбое рассказали в региональном управлении РСЧС. Тревога была объявлена сегодня около 02:04 по московскому времени.
- Во Владимирской области ночью объявляли беспилотную опасность
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