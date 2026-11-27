Во Владимире подвели итоги сразу двух молодежных конкурсов — регионального этапа премии «Студент года — 2026» и конкурса «Решение молодых». В числе лучших — Александр Лазарев («Патриот года»), Валерия Букалова («Общественник года»), Евгения Митаева («Творческая личность года»), Наталья Сокольникова («Интеллект года») и Степан Щербаков («Спортсмен года»).

В конкурсе «Решение молодых» отличились авторы социальной рекламы: в номинации «Плакат» победили Юлия Смазнова, Полина Иконникова, Владимир Соболев, Александра Ерофеева, Владислава Левина и коллектив школы №5 Гусь‑Хрустального. В категории «Ролик» — Антонина Пухова, «Мобильное движение», Маргарита Макарова, Ульяна Игнатьева и команда Сновицкой школы имени С. Н. Белкина. В номинации «Фотография» — Любовь Коробкова. Работы победителей войдут в передвижную выставку 2027 года.

Как подчеркнула министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина, такие конкурсы позволяют не только раскрыть таланты, но и увидеть идеи, по‑настоящему близкие молодежи.