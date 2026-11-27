В Судогде потушили пожар в многоквартирном доме на ул. Текстильщиков, д. 2. Сообщение о возгорании поступило 26 ноября в 19:28.

Приехав на место, спасатели увидели сильное задымление в подъезде — из‑за этого пришлось эвакуировать 30 человек, включая 8 детей. Еще 3 человек удалось спасти прямо из опасной зоны. Сам очаг был небольшим — всего 2 кв. м.

С огнем справились 9 сотрудников МЧС на 4 единицах техники. Пострадавших нет. Сейчас выясняют причину пожара.

МЧС напоминает: при пожаре звоните «01», «101» или «112».