В Судогде потушили пожар в многоквартирном доме на ул. Текстильщиков, д. 2. Сообщение о возгорании поступило 26 ноября в 19:28.
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