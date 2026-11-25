«АиФ-Владимир» стал одним из победителей второго этапа всероссийского конкурса микрогрантов для региональных СМИ «Добро звучит громче». Жюри отметило материалы издания о социальных темах — истории, которые показывают, как неравнодушные люди меняют жизнь тех, кто оказался в трудной ситуации.

На второй этап конкурса Совкомбанка «Добро звучит громче» поступило около ста заявок из 32 регионов России. По итогам отбора гранты на общую сумму 6,6 млн рублей получит 31 средство массовой информации — от областных газет до городских цифровых медиа и регионального телевидения. В число победителей вошел и «АиФ-Владимир».

В центре внимания конкурса — помощь людям, работа благотворительных фондов и возможности участия в ней для читателей. Среди сюжетов, отправленных владимирской редакцией, — история фонда «Академия жизни», который помогает детям-сиротам области войти во взрослую жизнь; репортаж из Мурома о фестивале «От усов до хвоста», собравшем около 50 тысяч рублей для животных с инвалидностью; а также материал о суздальском фонде «Ангела-дом», где незрячим детям помогают через общение с животными — в том числе благодаря дрессированному голубю Беляшику.

География победителей конкурса охватывает территории от Калининграда до Хабаровска. Среди них — как региональные подразделения федеральных медиабрендов, так и самостоятельные местные издания. Такой состав позволяет поддержать социальную журналистику в редакциях разного масштаба.

«Для банка поддержка социальной журналистики — это инвестиция в доверие, без которого благотворительность не может развиваться устойчиво. Читателю важно понимать, как работает фонд, на что направляется помощь и что она меняет в жизни людей. Ответить на эти вопросы убедительно может журналист, который проверяет факты, знает местный контекст и следит за судьбой героев. Наша задача — дать редакциям дополнительные ресурсы для такой работы. Мы поддерживаем не отдельный информационный повод, а профессиональный подход к освещению благотворительности», — отметил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

Заявки оценивал независимый экспертный совет, в который входят представители общественного сектора, благотворительных организаций и сферы коммуникаций. При отборе учитывались профессионализм подачи, глубина проработки темы, эмоциональное воздействие и способность материала вовлекать аудиторию в благотворительность.

«Добро звучит громче» — всероссийский конкурс микрогрантов Совкомбанка для региональных СМИ. Он создан для поддержки социальной журналистики и освещения деятельности некоммерческих организаций, участвующих в проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». Грантовая поддержка призвана помочь редакциям уделять больше внимания социальным темам, а некоммерческим организациям — сделать свою деятельность понятнее для широкой аудитории.