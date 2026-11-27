В Юридическом институте ВлГУ прошел круглый стол о бесплатной юридической помощи: студенты не просто обсудили тему, а поучаствовали в разборе реальных обращений граждан.

Один из показательных случаев привела директор Госюрбюро Надежда Бугрова: женщина более 20 лет не могла оформить пенсию — из‑за ошибки в документах ее официально считали умершей. Юристы помогли подготовить иск, чтобы аннулировать актовую запись и восстановить право на выплаты.

Чаще всего жители Владимирской области обращаются за бесплатной помощью именно по пенсионным вопросам — в основном из‑за неточностей в документах или трудовой книжке. При этом качество услуги остается на высоком уровне: жалоб на работу бюро пока не поступало.