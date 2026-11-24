Непогода превратила дороги Владимирской области в настоящее испытание. Сокращение светового дня, осадки и гололёд резко ухудшили видимость и увеличили тормозной путь — и результат не заставил себя ждать: только за текущие сутки в регионе произошло более десяти дорожно-транспортных происшествий.

Одно из самых тяжелых случилось около 08:50 на 36-м километре автодороги «Муром — М7 «Волга». Там столкнулись автомобиль «Дэо» под управлением водителя 1989 года рождения и большегруз «КАМАЗ», за рулём которого находился водитель 1970 года рождения.

По предварительной информации Госавтоинспекции, женщина за рулём легковушки выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где и произошло столкновение с грузовиком. Удар оказался настолько сильным, что пострадали сразу четверо человек, находившихся в легковом автомобиле. Водитель и её пассажир, мужчина 1986 года рождения, госпитализированы. Ещё двое пассажиров — 2009 и 2019 годов рождения — направлены на амбулаторное лечение. Среди пострадавших, таким образом, есть дети.

В Госавтоинспекции подчеркивают: в такую погоду эффективным способом обеспечить безопасность остаются правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. Водителям советуют не делать резких манёвров и перестроений, а при приближении к перекрёсткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам заранее снижать скорость и оценивать условия видимости. Предельно осторожными стоит быть и на участках, где идут ремонтные работы.

Отдельно в ведомстве напомнили о безопасности пешеходов. За текущий год во Владимирской области произошло 299 ДТП с наездом на пешеходов, в которых погибли 29 человек. По правилам дорожного движения, при передвижении вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, а в городе это остаётся важной рекомендацией. Особое внимание просят уделить детям: выбирать для них одежду со световозвращающими деталями, переходить дорогу только по переходам, не отвлекаться на телефон и наушники и не выходить на проезжую часть из-за препятствий, ограничивающих обзор.