Депутат Законодательного Собрания Владимирской области, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям, член комитета по аграрной политике Александр Цыганский прокомментировал перспективы областного бюджета на ближайшие годы. По его словам, регион ставит перед собой амбициозную, но вполне достижимую цель — выйти на бездефицитный бюджет к 2029 году.

— Тут даже дата такая фигурирует, что выйти на бездефицитный бюджет планируется к 2029 году. Это, в общем, очень близкая перспектива, — отметил Александр Цыганский.

Он подчеркнул, что уже сейчас ситуация с дефицитом улучшается. Если в 2026 году разрыв между доходами и расходами был значительным, то на данный момент он составляет около 6 миллиардов рублей — это практически в два раза меньше, чем годом ранее.

По словам Цыганского, основной доход бюджета формируют налог на доходы физических лиц и налог на прибыль предприятий. Также значительную роль играют акцизы, упрощённая система налогообложения и налог на имущество организаций.

— Выход на бездефицитный бюджет — это не просто формальность. Это откроет для региона новые возможности. Может быть, даже мы сможем зайти в большее количество каких-то федеральных программ, — подчеркнул парламентарий.

Он также напомнил, что 64,4% расходов бюджета направлено на социальную сферу. Из них образование занимает порядка 24% — это 33 миллиарда рублей. На социальную политику идёт 20%, на здравоохранение — 15,8%, остальное — на культуру и спорт.

— Кроме того, мы планируем направить денежные средства на отрасли экономики и жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели предусмотрено 32,7 миллиарда рублей — это порядка 23% от всего бюджета, — рассказал Цыганский.

Он отметил, что значительные суммы заложены на дорожное хозяйство — около 14 миллиардов рублей, на ЖКХ — порядка 7 миллиардов, на сельское хозяйство и транспорт — от 3 до 5 миллиардов.

— Продолжаем поддерживать граждан в социальной сфере, но при этом вкладываемся и в экономику, в дорожное хозяйство. Те, кто путешествует, замечают, в каком состоянии у нас дороги. И у наших соседей — Рязанской, Ярославской, Ивановской областей — уровень и качество дорог тоже растёт. Нам есть к чему стремиться, — резюмировал Александр Цыганский.