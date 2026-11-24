В середине октября во Владимирской области стартовал новый проект Законодательного Собрания — «СВОи на уроке», в рамках которого депутаты вместе с ветеранами специальной военной операции приходят в школы и общаются с учениками. О целях и первых результатах проекта рассказал депутат Законодательного Собрания, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Александр Цыганский.

— Стартовала интересная программа, созданная и утверждённая председателем Законодательного Собрания Ольгой Хохловой. Депутаты посещают образовательные учреждения вместе с участниками СВО и общаются с детьми на одном языке, — пояснил Цыганский.

По его словам, главная цель проекта — просветительская. Дети постоянно находятся в соцсетях и мессенджерах, где не всегда представлена достоверная информация о реальном течении дел, в том числе в зоне специальной военной операции.

Александр Цыганский подчеркнул, что депутаты не понаслышке знают, что происходит на передовой. Большинство из них выезжали с гуманитарными миссиями в зону СВО, а трое депутатов сами являются участниками специальной военной операции, двое находятся там до сих пор и отмечены государственными наградами.

— Важно детям на их языке рассказать, как это начиналось, какие цели специальной военной операции, как ведут себя наши противники, — подчеркнул Цыганский.

По его словам, школьники имеют возможность пообщаться с героями, задать им вопросы, услышать, какой боевой путь они прошли, с чем сталкивались, как брали в плен. Встречи проходят для старшеклассников — от восьмого класса и старше.

— Всех участников СВО я без тени сомнения называю героями. Они сознательно приняли решение защищать наше мирное небо, понимая, что это сопряжено с риском вплоть до гибели, — сказал депутат.

Александр Цыганский считает, что проект нужно тиражировать не только в областном центре, но и во всех образовательных учреждениях региона. По его данным, в проекте уже точно будут задействованы Суздаль, Собинка, Гусь-Хрустальный, Муром и Владимир.

— Насчёт веса присутствия депутата — речь не про вес, а про вовлечённость депутатского корпуса в эту тему. Мы там больше не как депутаты, а как волонтёры — люди, которые с первых дней помогают нашим ребятам, — пояснил Цыганский.