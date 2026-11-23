Депутат Законодательного Собрания Владимирской области, председатель парламентского комитета по имущественным и земельным отношениям Александр Цыганский встретится с жителями Фрунзенского района областного центра. Приём пройдёт 25 ноября.

О проведении приёма депутат сообщил на своих страницах в социальных сетях.

— Дорогие друзья! Уважаемые жители Фрунзенского района города Владимира! 25 ноября 2026 года в среду с 16:00 до 18:00 проведу приём граждан по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, 175 (кабинет 9), — обратился к жителям Александр Цыганский.

Для того чтобы попасть на приём, необходима предварительная запись. Сделать это можно по телефону: 8 (4922) 32-28-71. Специалисты отмечают, что предварительная запись помогает избежать очередей и позволяет депутату уделить каждому обратившемуся достаточно времени.

На приём можно обратиться с вопросами, которые относятся к компетенции депутата и профильного комитета. Это могут быть проблемы, связанные с имущественными и земельными отношениями, вопросами благоустройства, работы управляющих компаний, а также другие темы, волнующие жителей Фрунзенского района. Депутат выслушает каждого и постарается помочь в решении проблемы — либо дать разъяснения, либо направить обращение в профильные ведомства.

Такие встречи с гражданами проводятся на регулярной основе. Они позволяют депутатам держать руку на пульсе и оперативно реагировать на проблемы, с которыми сталкиваются люди. А для жителей это возможность напрямую поговорить с представителем власти и получить ответы на важные вопросы.