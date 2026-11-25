Защита от телефонных мошенников, управление расходами на связь и определение входящих номеров вошли в тройку наиболее востребованных цифровых функций мобильной связи. Такие данные приводит пресс-служба МТС со ссылкой на исследование аналитического агентства TelecomDaily.

Наиболее популярным среди участников опроса оказался сервис защиты от спама и мошеннических звонков, которым пользуются 39% респондентов. Более трети опрошенных (36,5%) управляют тарифом и расходами на связь через мобильное приложение, а каждый третий пользуется определителем номера. Более пятой части участников исследования обращаются в службу поддержки через приложение, примерно каждый шестой использует голосового помощника.

«Одним из ключевых направлений технологического развития телекоммуникационной отрасли сегодня становится интеграция искусственного интеллекта непосредственно в мобильную связь. Мы развиваем технологии шумоподавления, распознавания и обработки речи, интеллектуального анализа звонков. Искусственный интеллект уже способен не только помочь распознать потенциально опасный вызов, но и преобразовать телефонный разговор в текст, выделить из него ключевую информацию и сформировать напоминания. Таким образом, цифровые решения меняют сам подход к телефонному общению, расширяя возможности привычной мобильной связи», — отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Исследование проводилось с августа по октябрь 2026 года и включало онлайн-опрос абонентов и экспертную оценку цифровых сервисов четырёх крупнейших российских мобильных операторов.