С начала 2026 года по результатам прокурорских проверок во Владимирской области удалось полностью погасить задолженность по заработной плате перед 4,5 тысячи сотрудников 16 предприятий региона. Общая сумма долга превышала 350 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.



Ситуацию с пресечением нарушений в сфере трудовых отношений областной прокурор Юлия Калистова озвучила на состоявшейся на днях коллегии ведомства.



Помимо долгов по зарплате, в ходе проверок выявлялись факты теневого трудоустройства. После вмешательства прокуратуры трудовые договоры были заключены с 77 работниками. Кроме того, специальную оценку условий труда провели на 600 рабочих местах, а 21 сотрудника по итогам проверок обеспечили средствами индивидуальной защиты.



Отдельное внимание уделялось доплатам за вредные условия труда: такие выплаты производились медицинским работникам.