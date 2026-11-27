В рамках межпарламентского рабочего визита во Владимирской области состоялась встреча председателя Законодательного Собрания региона Ольги Хохловой с делегацией Народного Хурала Республики Калмыкия. Стороны обсудили перспективы проведения совместных мероприятий, решения актуальных проблем развития агропромышленных комплексов двух регионов, а также обмен законодательным опытом. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Владимирской области.

В состав делегации Республики Калмыкия вошли председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию аридных территорий Михаил Кокаев, депутат Народного Хурала Григорий Цебеков, а также председатель ассоциации «Народный фермер Калмыкии» Церен Бельтриков. В организации мероприятия также участвовал центр «Мой бизнес» по Владимирской области.

Как отмечается, ключевой темой переговоров стало развитие малых форм хозяйствования. С участием заместителя председателя Законодательного Собрания Дмитрия Рожкова и председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Айтугана Текегалиева состоялся обстоятельный разговор по вопросам организации и поддержки фермерских хозяйств. Депутаты двух парламентов обсудили подходы регионов к этой теме, обменялись наработками в сфере законодательного регулирования и договорились о дальнейшем сотрудничестве, в том числе в сфере межрегиональной сельскохозяйственной кооперации.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что подобные межпарламентские контакты способствуют выработке эффективных решений для агропромышленного комплекса и укреплению экономических связей между регионами. Отдельное внимание было уделено вопросам обмена опытом в части поддержки народных фермеров и развития кооперационных цепочек между малыми сельхозпроизводителями Владимирской области и Калмыкии. Участники встречи отметили, что межрегиональное сотрудничество открывает дополнительные возможности для сбыта продукции и повышения устойчивости фермерских хозяйств.